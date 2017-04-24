Кольская АЭС: в городе Полярные Зори состоялась отчетная конференция «Школы Росатома»

20 апреля в информационном центре Кольской АЭС участники муниципального проекта «Школа Росатома» защищали свои исследовательские работы на научно-практической конференции «Энергия будущего».

Представление 21 проекта стало итогом работы юных исследователей по физике и инженерным наукам, математике, химии, экологии и биологии. Защиты по каждому направлению шли динамично и очень интересно.

В секции «Физика» первое место занял любитель радиотехники и программирования Иван Андрейчук, наглядно продемонстрировав работоспособность погодной станции на микроконтроллере Arduino Uno. Участники секции математика представили множество разноплановых проектов. Первое место жюри присудило Юлии Тимофеевой за работу «Вероятность вокруг нас». Актуальным и полезным стал проект по теме «Кольская АЭС в цифрах и задачах», занявший второе место. Автор работы Милена Кунакаева разработала математические задачи и провела математический конкурс среди учеников с решением задач, тем самым познакомив ребят с актуальной и интересной информацией о Кольской АЭС. Жюри биолого-экологического блока отметило первым местом интересную работу Боровковой Нины, исследовавшей зависимость характера человека по отпечаткам пальцев. Участники самой многочисленной секции химия также убедительно защищали проекты. Лучшей работой стал проект «Адсорбционная способность черного и белого угля».

Члены жюри дали полезные рекомендации участникам детской конференции «Энергия будущего» и отметили, что с каждым годом слушатели защищают свои исследовательские проекты на все более высоком уровне.

Кольская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом». Станция расположена в 200 км к югу от г. Мурманска на берегу озера Имандра. Вырабатывает около 60% электроэнергии Мурманской области. В эксплуатации находятся 4 энергоблока с реактором типа ВВЭР, мощностью 440 МВт каждый. Кольская АЭС является поставщиком электроэнергии для Мурманской области и Карелии.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Управление информации и общественных связей Кольской АЭС