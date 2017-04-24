"Классика джаза". В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке состоится встреча с финскими музыкантами

Елена Ястребова.

"Классика джаза". Мурманская областная детско-юношеская библиотека приглашает на встречу с финскими музыкантами. Мероприятие пройдет в рамках Международного культурного фестиваля "Птица Баренц". Гости из страны Суоми расскажут о классическом джазе. Ребятишки узнают, что такое импровизация, изощрённый ритм, основанный на синкопированных фигурах, и уникальный комплекс приёмов исполнения ритмической фактуры. Ну, а позже, вместе с музыкантами, юные посетители попробуют исполнить джазовые композиции.

Начало 26 апреля в 13:00.