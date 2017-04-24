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24.04.2017 14:50

Всероссийский молодежный форум «Территория смыслов на Клязьме» ждет участников

Открыта регистрация на Всероссийский молодежный форум «Территория смыслов на Клязьме», который в этом году в третий раз пройдет во Владимирской области с 27 июня по 12 августа.

В этом году Росмолодежь продолжает в рамках форумной кампании работать над формированием молодежных профессиональных сообществ. Летом 2017 года «Территория смыслов» объединит порядка 6000 молодых специалистов, чья сфера интересов связана с тематикой заездов, их будет шесть. Свои заявки на участие в образовательной программе форума могут подать участники студенческих клубов, политологи, социологи, представители студенческих СМИ, специалисты в области развития информационных технологий, экономики,  молодые предприниматели, руководители НКО и добровольческих проектов, молодые лидеры политических партий и парламентарии.
К конкурсному отбору будут привлечены ведущие эксперты и партнеры смен. Регистрация на форум проходит через АИС «Молодежь России», авторы лучших заявок, заполненных в системе, получат возможность стать участниками самого масштабного молодежного образовательного форума.
Напомним, что продолжается регистрация на Всероссийский молодежный образовательный форум «Таврида», который в этом году вновь объединит на своей площадке лучших представителей творческой молодежи. Форум пройдет с 3 июля по 31 августа в Республике Крым. 

Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области
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