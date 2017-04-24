Всероссийский молодежный форум «Территория смыслов на Клязьме» ждет участников

Открыта регистрация на Всероссийский молодежный форум «Территория смыслов на Клязьме», который в этом году в третий раз пройдет во Владимирской области с 27 июня по 12 августа.

В этом году Росмолодежь продолжает в рамках форумной кампании работать над формированием молодежных профессиональных сообществ. Летом 2017 года «Территория смыслов» объединит порядка 6000 молодых специалистов, чья сфера интересов связана с тематикой заездов, их будет шесть. Свои заявки на участие в образовательной программе форума могут подать участники студенческих клубов, политологи, социологи, представители студенческих СМИ, специалисты в области развития информационных технологий, экономики, молодые предприниматели, руководители НКО и добровольческих проектов, молодые лидеры политических партий и парламентарии.

К конкурсному отбору будут привлечены ведущие эксперты и партнеры смен. Регистрация на форум проходит через АИС «Молодежь России», авторы лучших заявок, заполненных в системе, получат возможность стать участниками самого масштабного молодежного образовательного форума.

Напомним, что продолжается регистрация на Всероссийский молодежный образовательный форум «Таврида», который в этом году вновь объединит на своей площадке лучших представителей творческой молодежи. Форум пройдет с 3 июля по 31 августа в Республике Крым.

Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области