Прокурором в суд направлены заявления о запрете информации о дистанционной продаже алкоголя

Прокуратурой г. Кандалакши проведен мониторинг информации, размещенной в сети «Интернет», в ходе которого выявлены 3 сайта, содержащие предложения о приобретении алкогольной продукции дистанционным способом.

Вместе с тем, п. 14 ч. 2 ст. 16 Федерального закона от 22.11.1995 №171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», Правил продажи товаров дистанционным способом, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.09.2007 № 612, установлен запрет на продажу алкогольной продукции подобным образом.

Сведения о дистанционной продаже алкоголя доступны неопределенному кругу лиц, что не исключает возможности приобретения алкоголя несовершеннолетними.

По результатам проверки прокурором города в суд направлено 3 заявления о признании указанной информации, размещенной в сети Интернет, запрещенной к распространению.

Рассмотрение заявлений находятся на контроле прокуратуры города.

Прокуратура Мурманской области