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24.04.2017 15:20

В Мончегорске и Умбе откроются передвижные выставки Мурманского областного краеведческого музея

25 апреля в 17.00 в Музее наскального искусства «Петроглифы Канозера» п. Умба (п. Умба, ул. Дзержинского, д. 36) начнет работу передвижная выставка Мурманского областного краеведческого музея «Саамы - коренные жители Кольского полуострова».

На выставке будет представлено 10 планшетов с информационным материалом и фотографиями. Посетители узнают о традиционных занятиях, особенностях расселения, истории и современной культуре коренных жителей нашего края – саамах.
Выставка будет работать до 31 мая.
26 апреля в 16.00 Мурманский областной краеведческий музей представит передвижную выставку «Арктика – история освоения, природа, перспективы развития» в Экологической библиотеке города Мончегорска (г. Мончегорск, пр. Кирова, д. 19, к. 2).
Выставка познакомит посетителей с Арктикой – одним из самых труднодоступных и загадочных регионов нашей планеты. На 8 планшетах будет представлена информация о природе Арктики – суровой, но очень хрупкой и уязвимой. Посетители узнают о длинном и трудном пути освоения Арктики и оценят вклад России в изучение этого региона. Отдельное внимание на выставке уделено положению Арктике на рубеже XX-XXI веков и дальнейшим перспективам развития Севера.
На выставке будут представлены редкие фотографии и плакаты из фондов Мурманского областного краеведческого музея.
Мончегорцы смогут познакомиться с выставкой до 25 октября.

Комитет по культуре и искусству Мурманской области
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