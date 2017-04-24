В Мончегорске и Умбе откроются передвижные выставки Мурманского областного краеведческого музея

25 апреля в 17.00 в Музее наскального искусства «Петроглифы Канозера» п. Умба (п. Умба, ул. Дзержинского, д. 36) начнет работу передвижная выставка Мурманского областного краеведческого музея «Саамы - коренные жители Кольского полуострова».

На выставке будет представлено 10 планшетов с информационным материалом и фотографиями. Посетители узнают о традиционных занятиях, особенностях расселения, истории и современной культуре коренных жителей нашего края – саамах.

Выставка будет работать до 31 мая.

26 апреля в 16.00 Мурманский областной краеведческий музей представит передвижную выставку «Арктика – история освоения, природа, перспективы развития» в Экологической библиотеке города Мончегорска (г. Мончегорск, пр. Кирова, д. 19, к. 2).

Выставка познакомит посетителей с Арктикой – одним из самых труднодоступных и загадочных регионов нашей планеты. На 8 планшетах будет представлена информация о природе Арктики – суровой, но очень хрупкой и уязвимой. Посетители узнают о длинном и трудном пути освоения Арктики и оценят вклад России в изучение этого региона. Отдельное внимание на выставке уделено положению Арктике на рубеже XX-XXI веков и дальнейшим перспективам развития Севера.

На выставке будут представлены редкие фотографии и плакаты из фондов Мурманского областного краеведческого музея.

Мончегорцы смогут познакомиться с выставкой до 25 октября.

Комитет по культуре и искусству Мурманской области