С осужденными зеленоборской колонии провели психокоррекционные занятия

Сотрудники психологической службы УФСИН провели два групповых занятия с осужденными зеленоборской колонии-поселения №20 в рамках работы мобильной группы психологов ведомства, когда опытные специалисты делятся накопленным практическим опытом со своими коллегами.

Начальник психологической лаборатории оленегорской КП-24 Татьяна Пискунова делилась наработками по организации групповой психокоррекционной работы с осужденными.

В первой группе, целиком сформированной из осуждённых женщин, прошло психокоррекционное занятие «Наша сила внутри нас». Целью мероприятия были поиск ресурса личности, а также обучение искусству жить в гармонии с собой. Во время занятия проводилась работа, основанная на методах гештальт-терапии, одной из главных особенностей которой является открытая дискуссия, активное обсуждение с последующим получением обратной связи.

Во второй половине дня с группой, в составе которой были как женщины, так и мужчины, прошло занятие «Доброта как главная ценность жизни». Психологи попытались помочь 22 слушателям в вопросе поиска жизненных ценностей, а также предупреждении конфликтных ситуаций.

По словам начальника психологической службы УФСИН Ирины Крапивиной, после занятия всем участникам было предложено письменно изложить свои впечатления и ощущения. Практически все участники отметили радость и удовольствие от проведённого мероприятия и работы психолога Они признались, что открыли для себя много нового, и выразили желание чаще посещать подобные занятия.

Пресс-служба УФСИН России по Мурманской области