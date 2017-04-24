Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
24.04.2017 14:05

С осужденными зеленоборской колонии провели психокоррекционные занятия

Сотрудники психологической службы УФСИН провели два групповых занятия с осужденными зеленоборской колонии-поселения №20 в рамках работы мобильной группы психологов ведомства, когда опытные специалисты делятся накопленным практическим опытом со своими коллегами.

Начальник психологической лаборатории оленегорской КП-24 Татьяна Пискунова делилась наработками по организации групповой психокоррекционной работы с осужденными.
В первой группе, целиком сформированной из осуждённых женщин, прошло психокоррекционное занятие «Наша сила внутри нас». Целью мероприятия были поиск ресурса личности, а также обучение искусству жить в гармонии с собой. Во время занятия проводилась работа, основанная на методах гештальт-терапии, одной из главных особенностей которой является открытая дискуссия, активное обсуждение с последующим получением обратной связи.
Во второй половине дня с группой, в составе которой были как женщины, так и мужчины, прошло занятие «Доброта как главная ценность жизни». Психологи попытались помочь 22 слушателям в вопросе поиска жизненных ценностей, а также предупреждении конфликтных ситуаций.
По словам начальника психологической службы УФСИН Ирины Крапивиной, после занятия всем участникам было предложено письменно изложить свои впечатления и ощущения. Практически все участники отметили радость и удовольствие от проведённого мероприятия и работы психолога Они признались, что открыли для себя много нового, и выразили желание чаще посещать подобные занятия. 

Пресс-служба УФСИН России по Мурманской области
← назад к списку
нам 60 лет
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 56.23
Евро = 60.32
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.