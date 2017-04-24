В Мурманске состоится лекция переводчика Юлии Колесовой "Шведский криминальный роман"

Елена Ястребова.

Мурманская областная научная библиотека приглашает северян на лекция переводчика Юлии Колесовой "Шведский криминальный роман". Мероприятие пройдет в рамках Международного культурного фестиваля "Птица Баренц 2017".

Гости познакомятся с книгами "Укрощение" Камиллы Лэкберг и "Кровавая жертва молоху" Осы Ларссон. А Юлия Колесова расскажет о современном шведском детективе. Также северяне посетят выставку шведских авторов из фонда Мурманской областной научной библиотеки.

Начало сегодня в 17.30 в Литературной гостиной.