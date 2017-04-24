В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 24 апреля.
ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ:
09.00 – 12.00 пр. Кольский, 176 (корп. 1)
09.00 – 15.00 пр. Кольский, 218, 220, 222
ул. Героев Рыбачьего, 38
ул. Зои Космодемьянской, 27
ул. Полярный Круг, 8
ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:
09.00 – 17.00 ул. Капитана Пономарева, 9 (корп. 5)
ул. Ломоносова, 3, 5
ул. Полярные Зори, 12, 14
О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.
Администрация г. Мурманска