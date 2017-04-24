В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 24 апреля.

ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ:

09.00 – 12.00 пр. Кольский, 176 (корп. 1)

09.00 – 15.00 пр. Кольский, 218, 220, 222

ул. Героев Рыбачьего, 38

ул. Зои Космодемьянской, 27

ул. Полярный Круг, 8

ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:

09.00 – 17.00 ул. Капитана Пономарева, 9 (корп. 5)

ул. Ломоносова, 3, 5

ул. Полярные Зори, 12, 14



О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

Администрация г. Мурманска