В ЗАТО Александровск Мурманской области прошел автопробег «Наследники Победы»

В преддверии Дня Победы в ЗАТО Александровск прошел конкурс профессионального мастерства «Наследники Победы» водителей транспортных средств категории «В». В этом году конкурс проводился уже в юбилейный пятый раз. Организаторами автомногоборья выступили Управление образования администрации ЗАТО Александровск, Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр технического творчества и профессионального обучения» и Госавтоинспекция ОМВД России по ЗАТО Александровск.

Конкурс преследует много целей и задач, таких, как совершенствование профессионального и спортивного мастерства водителей категории «В», выявление лучших водителей в личном зачете, лучшей команды в командном первенстве. Большое внимание в конкурсе уделяется профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и пропаганда безопасности дорожного движения, а также патриотическому воспитанию молодежи и пропагандездорового образа жизни.

В этому году в автомногоборье приняли участие юноши и девушки из выпускных классов образовательных учреждений Снежногорска, Североморска и Кандалакши, занимающиеся по программе профессиональной подготовки «Водитель транспортных средств категории «В». В состав жюри вошли сотрудники Госавтоинспекции, представители военного комиссариата и специалисты управления культуры, молодежной политики и спорта ЗАТО Александровск.

Первый этап состязаний состоял в проверке теоретических знаний Правил дорожного движения и устройства автомобиля. Второй – практический, где участники продемонстрировали скоростное маневрирование.

В заключение автомногоборья состоялся автопробег по местам Боевой Славы городов ЗАТО Александровск, самый зрелищный этап состязаний. Участники соревнований возложили цветы возле памятных мемориалов и прослушали краткую историю образования этих мест.

Заключительный пункт автопробега – историко-краеведческий музей города Полярного, где состоялась экскурсия для гостей, церемония награждения победителей и вручение призов.

Стоит отметить, что участники мероприятия присоединились к призывам четвертой глобальной недели безопасности дорожного движения ООН «Сохрани жизнь! Сбавь скорость!» и сделали фотографии с плакатами, призывающими к соблюдению Правил дорожного движения.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО Александровск)