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24.04.2017 09:35

В мурманской "Кировке" прошел фестиваль творчества "Возьмемся за руки, друзья"

Анастасия Ярославская.

"Возьмемся за руки, друзья". В областном ДК Кирова вновь - творчество без границ. Участники - коллективы, практикующие инклюзивные подходы. На протяжении многих лет себя показать и других посмотреть они могли в рамках фестиваля, теперь он вырос до конкурса. 6 номинаций, среди которых не только традиционные "хореография" и "вокал", но также "танцы на колясках" и "жестовое пение". Главная идея конкурса - общение единомышленников и общая радость от творческого процесса. Разделили ее все 172 участника. По итогам каждый получил памятные дипломы и сувениры.
Методист ДК имени Кирова Яна Анисимова: "Дети - они не делят друг друга, делим всегда мы, взрослые, что - кто-то не такой, кто-то хуже слышит, лучше видит. Кто-то думает не так как мы - все это делаем мы - взрослые. Дети к этому относятся абсолютно спокойно и они не разделяют. Ну, кто-то хуже ходит, значит в танце мы будем ставить так, что тот, кто хуже ходит - мы ему будем помогать.
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