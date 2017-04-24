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24.04.2017 09:28

В Заполярье выбрали лучшую старшую медсестру

Кирилл Коган.

В конкурсе профессионального мастерства приняли участие больше 50 медицинских работников из 13 лечебных заведений региона. Кандидаты прошли тестирование. Представили жюри портфолио. Параллельно вели исследовательскую работу. В финал вышли 10 медсестер. Конкурс проводят с 2003 года. Темы разные. В регионе уже выбирали лучших медсестер хирургических и акушерских отделений. В состязаниях принимал участие персонал перевязочных и процедурных кабинетов.
Заместитель председателя жюри конкурса, главный внештатный специалист по управлению сестринской деятельностью Министерства здравоохранения Мурманской области Ольга Савинова: "Старшая медицинская сестра — это, прежде всего, руководитель, организатор сестринского дела. Она должна знать основы менеджмента, уметь планировать и организовывать свою деятельность, уметь мотивировать персонал для достижения определенных целей, которые стоят перед организацией".
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