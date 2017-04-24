На базе Центра профессиональной подготовки УМВД состоялась ролевая игра "Антитеррор-2017"

Владимир Волков.

"Антитеррор-2017". Ролевая игра на базе Центра профессиональной подготовки УМВД. Участники, как юноши, так и девушки. Всего - пять команд из учебных заведений Мурманской области. Цель - с помощью смоделированных ситуаций научить студентов правильно действовать в кризисных ситуациях. Например, в случае террористической угрозы. Главное - избегать паники. Важно - уметь оказывать первую помощь пострадавшим.

Преподаватель по тактико-специальной огневой подготовке УВМД России по Мурманской области Александр Щукин: "Самое простое, как это происходит, в детском садике "туда ходи, туда не ходи", - эту грязюку ладошками трогать нельзя.





