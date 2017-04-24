Качество работы младшего медперсонала в условиях больницы проверили члены Общественного совета при региональном министерстве здравоохранения

Владимир Волков.

Качество работы младшего медперсонала проверили представители Общественного совета при региональном министерстве здравоохранения. Эксперимент прошел в палатах отделений главного стационара области. В центре внимания - своевременное оказание послеврачебной помощи и питание пациентов. Впервые к исследованию привлекли студентов-медиков.

Главный врач Мурманской областной клинической больницы им. Баяндина Александра Будова: "Над этим надо постоянно работать, и именно, обратная связь позволяет нам понять, какие системные мероприятия мы можем предпринять в своей работе, для того чтобы это улучшить и модифицировать".





