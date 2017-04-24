В Мурманской областной научной библиотеке прошла акция "Библионочь-2017"

Елена Сивонен.

"Библионочь-2017". Масштабная акция в поддержку чтения прошла по всей стране. Мурманская область - не исключение. В научной библиотеке организовали литературное путешествие - "Культурный багаж". До полуночи. Экскурсии по учреждению. Книги в свободном доступе. Своеобразная "зеленая зона" - в отделе краеведения: гости библионочи смогли узнать больше о деятельности Всемирного фонда дикой природы в Арктике, принять участие в мастер-классах. Для юных читателей - познавательный квест, игровая площадка "LEGO", программа музея занимательных наук "Фокус". Также в рамках акции в библиотеке открыли литературное кафе.

Заместитель губернатора Мурманской области Инна Погребняк: "В четвертый раз проводится "Библионочь". Здорово, что мероприятие традиционным. Как здорово, что здесь столько молодых лиц с горящими глазами. И я очень надеюсь, что эта ночь станет незабываемой. И что такие мероприятия будут учить всех нас проводить время вместе, приобщаться к эстетике чтения, к эстетике получения знаний".