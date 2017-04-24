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24.04.2017 08:50

"Умная благотворительность". Что такое социальный капитал и социальное творчество? Ответы эксперта Общественной палаты России

Светлана Деменева.


"Умная благотворительность". Несколько семинаров с таким названием провел в Мурманске эксперт Общественной палаты России Александр Гезалов. Пригласила его региональная общественная организация "Колыбель", которая помогает беременным женщинам, многодетным семьям и семьям с детьми в трудной жизненной ситуации. Слушатели - руководители общественных центров и некоммерческих объединений. Александр Гезалов дал ответы на многие их вопросы. Как организовать деятельность без привлечения грантов? Что такое социальный капитал и какие источники для социального творчества есть у некоммерческих организаций?
Эксперт Общественной палаты РФ Александр Гезалов: "За последнее время активность общественных организаций везде возросла, в Мурманской области тоже. Связано наверно, это еще и с тем, что многие поняли, что не все деньги, не все финансы и работают те, кто не думает о деньгах, а думает о людях и о детях. Прошли времена, когда просто одни ресурсы решали все. Сегодня уже ресурсы - это люди".
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