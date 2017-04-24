В Североморске глава ЗАТО отчитался о результатах деятельности за прошедший год

Андрей Зайцев.

В Североморске - уже в 6-й раз - глава ЗАТО Александр Абрамов представил отчет о результатах работы за прошедший год. В зале - депутаты горсовета, предприниматели, представители общественности, молодёжные организации. По словам главы, проблемы всё те же - ЖКХ, дороги. На помощь приходят нестандартные решения. Одно из них - СМС главе. Оперативно и эффективно.

Глава ЗАТО г. Североморск Александр Абрамов: "Привожу пример - столб, из которого торчали оголённые провода. Явная угроза жизни детей. Жители увидели эту ситуацию, сообщили. Буквально 15 минут и всё устранили. А ведь могла быть беда. Вот это называется эффективное взаимодействие".