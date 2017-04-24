Во всех регионах страны стартовала Всероссийская акция "Георгиевская ленточка"

Владимир Волков.

"Георгиевская ленточка". Всероссийская акция стартовала. Традиционная, с 2005-го года. В столице Заполярья "Волонтёры Победы" раздавали черно-оранжевый символ на площади Пять Углов. Атрибут с удовольствием получали как молодежь, так и старшее поколение. Георгиевская лента - символ военной славы. Цель акции - подчеркнуть, что россияне помнят, какой ценой досталась Великая Победа.

Волонтёр Победы Алексей: "Георгиевская ленточка" - это важный символ, и в том числе предотвратить на ношения на автомобилях, на одеждах, на сумках".





