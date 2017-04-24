Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
24.04.2017 08:30

В Мурманской области возбуждено уголовное дело по факту гибели при пожаре трех лиц

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

В дневное время 22 апреля 2017 года в следственный отдел по городу Кандалакша следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области поступило сообщение о смерти  малолетних детей, 2007 и 2010 годов рождения, а также женщины, 1969 года рождения, погибших в результате пожара, произошедшего в одной из квартир, расположенных по улице Победы в городе Ковдоре Мурманской области. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа, в том числе следователи-криминалисты аппарата следственного управления.
В настоящее время проводится комплекс неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе причин, послуживших возникновению пожара. Назначены судебные экспертизы, в частности, это судебно-медицинские и пожарно-техническая судебные экспертизы. В рамках расследования уголовного дела следствием будет дана правовая оценка действиям органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.  Расследование уголовного дела продолжается.


СУ СК РФ по Мурманской области 
← назад к списку
нам 60 лет
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 56.23
Евро = 60.32
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.