В Мурманской области возбуждено уголовное дело по факту гибели при пожаре трех лиц

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

В дневное время 22 апреля 2017 года в следственный отдел по городу Кандалакша следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области поступило сообщение о смерти малолетних детей, 2007 и 2010 годов рождения, а также женщины, 1969 года рождения, погибших в результате пожара, произошедшего в одной из квартир, расположенных по улице Победы в городе Ковдоре Мурманской области. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа, в том числе следователи-криминалисты аппарата следственного управления.

В настоящее время проводится комплекс неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе причин, послуживших возникновению пожара. Назначены судебные экспертизы, в частности, это судебно-медицинские и пожарно-техническая судебные экспертизы. В рамках расследования уголовного дела следствием будет дана правовая оценка действиям органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Расследование уголовного дела продолжается.



СУ СК РФ по Мурманской области

