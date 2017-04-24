В Мурманской областной научной библиотеке состоится областной семинар «Сайт как представительство библиотеки в интернете: создание, содержание, навигация»

«Сайт как представительство библиотеки в интернете: создание, содержание, навигация». В Мурманской областной научной библиотеке состоится областной семинар.

В мероприятии примут участие специалисты государственных и муниципальных библиотек, сотрудники областных учреждений культуры, занимающиеся технической и информационной поддержкой сайтов своих учреждений.

Участники семинара обсудят вопросы нормативно-правового обеспечения и организационно-технической поддержки сайтов, а также использования сайта как эффективного инструмента продвижения онлайн услуг.

В рамках семинара состоится презентация новых версий сайтов муниципальных библиотечных систем Ковдорского и Печенгского районов и круглый стол, на котором будут обсуждаться проблемы качества и эффективности библиотечных сайтов.

Начало 25 апреля в 10.00.

Комитет по культуре и искусству Мурманской области