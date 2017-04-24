Сегодня - Международный день солидарности молодежи

24 апреля отмечается Международный день солидарности молодежи. Впервые праздник был отмечен в 1957 году, а дата для проведения Дня была приурочена к заключительному заседанию Бандунгской конференции стран Азии и Африки в 1955 году. Цель - привлечь внимание государственных органов, общества и СМИ к проблемам молодежи. Легко ли быть молодым в современном обществе — это зависит от степени сплоченности молодежи в решении своих проблем. Раньше этот праздник отмечался весьма широко. В Международный день солидарности молодежи проводились молодёжные съезды, концерты и другие праздничные мероприятия, программа которых тщательно продумывалась. Их главной целью было - подчеркнуть высокую цель дружеского объединения народов, коллективизм, укрепить единство наций, продемонстрировать свое стремление объединить усилия в борьбе за права молодежи, сплотить молодежь для решения своих проблем. Но с годами все это практически сошло на нет, и в настоящее время эта дата отмечается эпизодически, как правило по инициативе и при поддержке различных молодежных и общественных организаций.

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