В Мурманском областном драматическом театре состоится юбилейный вечер заслуженного артиста России Александра Водопьянова

Елена Ястребова.



В Мурманске состоится юбилейный вечер заслуженного артиста России Александра Водопьянова. Окончил Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии им. А. Островского. В областном драматическом театре Александр работает с 1987 года. Зрители увидят лирическую комедию "Rock-n-roll на закате", в которой заслуженный артист России сыграл главную роль. Также он является режиссером-постановщиком. В конце вечера юбиляр примет поздравления от коллег, друзей и поклонников.

Начало сегодня в 18:00.