Студенты Мурманского колледжа искусств Роман Крестов и Никита Симагин стали лауреатами международного конкурса «Кубок Севера»

С 7 по 14 апреля в Петрозаводской консерватории состоялся один из самых престижных конкурсов России среди музыкантов – XVIII международный конкурс исполнителей на народных инструментах «Кубок Севера» имени А.Л. Репникова.
Учредители конкурса – Министерство культуры Российской Федерации, Министерство культуры Республики Карелия, Петрозаводская государственная консерватория имени А.К. Глазунова.
Конкурс входит во всероссийскую систему отбора на международные конкурсы «Кубок мира» и «Трофей мира», разработанную творческой школой «Мастер-класс». Исполнительская программа конкурса включала в себя два тура по несколько разноплановых произведений в каждом.
В конкурсе приняли участие юные музыканты из Мурманска, Петрозаводска, Санкт-Петербурга, Москвы, Нижнего Новгорода и других городов России. Мурманскую область на конкурсе представили студенты Мурманского колледжа искусств.
В номинации «Академическая музыка» секция «Баян (аккордеон)» лауреатом II степени стал студент 3 курса колледжа искусств Роман Крестов, а в секции «Струнно-щипковые инструменты» лауреатом III степени признали Никиту Симагина -
студента 3 курса Мурманского колледжа искусств.
Комитет по культуре и искусству Мурманской области