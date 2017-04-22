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22.04.2017 14:30

Подводники Кольской флотилии Северного флота отработали задачи поиска, обнаружения и уничтожения подводной лодки условного противника

Экипажи дизель-электрических подводных лодок (ДЭПЛ) Кольской флотилии разнородных сил Северного флота «Владикавказ» и «Калуга» выполнили плановые задачи курса боевой подготовки в полигонах флота в Баренцевом море.

Подводники отработали комплекс задач противолодочной борьбы, а именно: ведение поиска и слежение за подводным противником, выполнение элементов боевого маневрирования с выходом в атакующую позицию, осуществление отрыва от преследования с постановкой помех.
Гидроакустики подводных лодок «Владикавказ» и «Калуга» продемонстрировали высокое профессиональное мастерство по обнаружению и классификации подводной цели.
В ходе отработки учебно-боевых задач экипаж подводной лодки «Владикавказ» выполнил торпедную атаку условного противника с практическим пуском учебной торпеды (без боезапаса). Подводники ДЭПЛ «Калуга» в свою очередь осуществляли противодействие с отработкой противоторпедного манёвра и постановкой ложной цели.

Пресс-служба Северного флота
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