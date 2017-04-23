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23.04.2017 12:00

В Мурманске пройдет экологический пресс-турнир "Жили–были рыбы, птицы, звери"

Елена Ястребова.

"Жили–были рыбы, птицы, звери". Мурманская областная детско-юношеская библиотека приглашает северян на экологический пресс-турнир. На нашей планете обитает много таинственных и загадочных существ. Многих из них живут в Африке и до сих пор вызывают суеверный ужас у местных жителей. Например, крокодил-людоед. Ну, а самым, наверное, мифическим существом считается Йети. До сих пор его никто так и не обнаружил.
На мероприятии школьники узнают и о других необычных обитателей Вселенной. Также ребятишки примут участие в увлекательной игре, где смогут проверить не только свою смекалку и наблюдательность, но и рассказать, что они знают о животном мире.
Начало сегодня в 15:00.

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