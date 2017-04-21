Смотрите на канале "Россия 1" программу "События недели"

Арктика прирастает транспортными проектами. Государственно-частное партнерство - как основная модель их выполнения. Рабочий визит Дмитрия Медведева в Мурманскую область.

Крылатая память Победы. В Кольском районе поисковики готовятся к подъему самолета, разбившегося в годы Великой Отечественной.

К столетию Октябрьской революции. "Кольский Север на переломе эпох". В областном краеведческом музее впервые прошли научные чтения и открылась передвижная выставка Государственного центрального музея современной истории России.

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