Губернатор Марина Ковтун обратилась к премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой оказать содействие в оснащении Мурманского областного онкологического диспансера современным оборудованием

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун попросила премьер-министра Дмитрия Медведева оказать региону помощь в приобретении специализированного оборудования для областного онкологического диспансера. В ходе рабочей встречи с премьером глава региона обратила внимание на проблему доступности и качества оказания медицинской помощи онкобольным.



«Основной задачей на 2017-2018 года я считаю улучшение качества оказания помощи онкобольным. Мы своими силами будем реализовывать проект по реконструкции нашего онкологического центра и хотели бы попросить Вас оказать нам помощь и содействие в приобретении специализированного оборудования для онкоцентра», – попросила губернатор премьера, отметив, что такое письмо на его имя уже подготовлено.



«Здесь, на севере, требуют особого внимания вопросы здоровья, и мы обязаны это внимание жителям Мурманской области обеспечить. Надеемся на вашу помощь и поддержку», – добавила Марина Ковтун.



Дмитрий Медведев обещал рассмотреть возможность помощи в рамках профильных программ.



«У нас есть целый ряд направлений, важнейших для здравоохранения, для его более современного состояния. Эти вопросы, прежде всего, касаются основных заболеваний, которые существуют, которые, к сожалению, приводят часто к печальным последствиям – это сердечно-сосудистые и онкологические заболевания. На эту тему у нас программы реализуются. Давайте посмотрим и возможности, связанные с оснащением вашего центра», – отметил Дмитрий Медведев.



Также губернатор Марина Ковтун обратила внимание главы российского правительства на значение программы переселения из аварийного жилья.



За время участия Мурманской области в программе расселено более 60 тысяч кв.м жилья, в новое жильё переселены более трёх тысяч человек. Программа завершается к 1 сентября 2017 года, остаётся расселить 789 человек, рассказала Марина Ковтун.



«Но за это время было выявлено ещё порядка 120 тысяч кв. м жилья, признанного аварийным после 1 января 2012 года. Мы приходим к необходимости переселить в полтора раза больше людей. Как и другим субъектам, Мурманской области в одиночку не справиться с этой проблемой. Понимаю, что к вам обращаются многие губернаторы с тем, чтобы найти решение и помочь субъектам всё-таки эту программу продолжить. Этого ждут многие жители нашей страны, в том числе и северяне, которые проживают в аварийных домах. И у них должна быть не просто надежда, но и уверенность в том, что государство их не оставит один на один с этой проблемой», – подчеркнула Марина Ковтун.



Как ответил Дмитрий Медведев, учитывая масштабность проблемы аварийного жилья, правительство России разрабатывает предложения по её решению после истечения срока действия программы расселения.



«Эта проблема касается значительной части субъектов нашей страны. Важно то, что было принято решение по состоянию на 1 января 2012 года. По всей стране эта работа была проведена. Но нужно смотреть в будущее. В настоящий момент мы рассматриваем разные возможности того, каким образом решать эти задачи по истечении срока действия этой программы. Правительство свои предложения готовит, и мы с вами их ещё обсудим», – сказал Дмитрий Медведев.





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