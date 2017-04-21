О крупных проектах развития транспортной инфраструктуры севера России и об улучшении качества жизни северян шла речь в ходе рабочей встречи Дмитрия Медведева с губернатором Мурманской области Мариной Ковтун

Елена Белкина.

В программе визита Дмитрия Медведева - совещание, посвященное крупным проектам развития транспортной инфраструктуры севера России. В обсуждении приняли участие министр транспорта Максим Соколов, главы регионов и руководители профильных предприятий.

Арктика - одно из приоритетных направлений развития страны, поэтому и правительство постоянно занимается проблемами арктической зоны и сам премьер частый гость в высоких широтах, - подчеркнул на совещании Дмитрий Медведев. Сейчас идет работа по расширению ее транспортной инфраструктуры, один из самых важных для России проектов - Мурманский транспортный узел.

Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев: "Это один из крупных инфраструктурных проектов не только в арктической зоне, но и для всей страны. В нынешних непростых финансовых условиях мы должны обеспечить финансирование этого проекта".

Напомним, общий объем инвестиций в проект без малого 145 миллиардов рублей и 40% это вливания из федеральной казны. Бюджет сейчас не самый оптимистичный, помощь должно оказать государственно-частное партнерство. Экономическая модель его будет представлена в ближайшее время.

Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев: "Предложение по модели государственно-частного партнерства, в том числе и в железнодорожной сфере в Мурманской области, и к другим, кстати тоже, территориям, нужно подготовить. Единственная возможность для того, чтобы проекты не заглохли".

Еще один ключевой проект - создание в Белокаменке дочкой "НОВАТЭКа" "Кольской верфью" центра строительства крупнотоннажных морских сооружений. Инвестиции в проект - 25 млрд рублей. Планируется создание до 7 тысяч новых рабочих мест. Для его ускорения именно сегодня глава кабинета министров подписал распоряжение о переводе лесных земель в промышленные.

Улучшения качества жизни северян это уже тема встречи Дмитрия Медведева с губернатором Мариной Ковтун. Обсуждаются направления, в которых необходима помощь федерального центра - здравоохранение, приобретение оборудования для региональной онкологической службы и необходимость пролонгации программы переселения из ветхого и аварийного жилья.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "То есть мы построили, вернее, заместили 60 тыс. кв.м. Но за это время было выявлено ещё порядка 75 тыс. кв. м ветхого и аварийного жилья, и практически мы приходим к необходимости переселить в полтора раза больше. Мы, конечно, будем выделять определенные средства из своего регионального бюджета, муниципалитеты настроены на софинансирование, конечно, небольшой части этого объема, в рамках своих возможностей. Но, тем не менее, нам задача эта будет не под силу".

Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев: "Нужно смотреть в будущее. В настоящий момент мы рассматриваем разные возможности, от того, каким образом решать эти задачи по истечении срока действия этой программы".

Подробнее о рабочей поездке премьер-министра в программе "События недели" в воскресенье, в 10 часов 20 минут.