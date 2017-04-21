Председатель Правительства России Дмитрий Медведев осмотрел объекты инфраструктуры Мурманского транспортного узла

Светлана Деменева.

Главная тема сегодня - визит председателя Правительства страны - в столицу Кольского Заполярья. Премьер-министр осмотрел акваторию порта. Для Дмитрия Медведева - экскурсия по новому зданию Морвокзала. Недавняя реконструкция - часть проекта "Арктическая гавань" - еще один шаг на пути к тому, что Мурманск станет крупнейшим технологическим центром Арктики. Направление сейчас - приоритетное.

Дмитрий Медведев стал гостем на ледоколе "Новороссийск". А ледокол в свою очередь, стал частым гостем в Мурманске. Сейчас здесь остановка по пути в Карское море на ледовые испытания. Капитан спокоен - ледокол обязательно подтвердит то, на что способен.

Капитан ледокола "Новороссийск" Ярослав Вержбицкий: "Ледокол рассчитан на непрерывное движение во льду с толщиной 1 метр или работы набегами на льду с толщиной до 1,5 метров".

Линейный дизель-электрический "Новороссийск" стал третьим и самым новым ледоколом проекта 21900. Вместе с другими такими же судами - "Владивосток" и "Мурманск" - "Новороссийск" будет работать на Балтике и в условиях Арктики.

На экране в капитанской рубке в режиме онлайн виден первый в мире танкер - газовоз ледового класса "Кристоф де Маржери". Стоит на рейде недалеко от Мурманска. Он уже прошел испытания в Арктике и в порту сейчас на отдыхе.

Порт Мурманск планируется сделать крупным логистическим центром Северного морского пути. Он стаyнет частью международных коридоров Север - Юг и Запад - Восток. Здесь будет не только перевалка грузов. Но и сервисное обслуживание мореплавания в Арктике.

На катере по Кольскому заливу Дмитрию Медведеву показывают - где и что построено и будет строиться в рамках самого масштабного проекта на Севере России . В здании морвокзала - специальный макет Мурманского транспортного узла. И краткий рассказ - как идет стройка.

"Плюс мерзлота и плюс болота - вот это все идет сейчас - сосредоточение неблагоприятных факторов для работы"

Транспортный узел предполагает и реконструкцию автомобильных дорог. К Мурманску автоподъезд сдан - премьеру рассказывают о том, что теперь в планах. Это - дорога на аэропорт и до Североморска.

И.о. начальника управления ФКУ "Управление автомобильной магистрали Санкт-Петербург — Мурманск" Дмитрий Гулев: "От кольца, которое существует и до отворотки на Североморск. Мы будем проектировать этот участок".

У порта Мурманск не только есть все данные, чтобы стать крупным технологическим центром Арктики. Но еще и туристическим. Современный пассажирский терминал - часть проекта "Арктическая гавань". Это еще пирс дальних линий, дноуглубительные работы. Дан зеленый свет большим круизным лайнерам.

Директор Мурманского филиала ФГУП "Росморпорт" Александр Бергерт: "Мы свою основную задачу видим в том, чтобы создать условия, создать предпосылки, все таки, для того, чтобы через эти входные ворота, через объекты портовой инфраструктуры повысить привлекательность нашего города и региона, ну и, наверное, страны".

В этом году - согласно федеральной целевой программе в здании морского вокзала планируется оборудовать пункт пропуска через границу. Таким образом будут созданы все возможности для полноценного развития морского международного туризма.