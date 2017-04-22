В Мурманске состоится научно-практическая педагогическая конференция «Обучение и воспитание экологической культуры у детей»

«Обучение и воспитание экологической культуры у детей». Областная универсальная научная библиотека приглашает на научно-практическую педагогическую конференцию.

На мероприятии обсудят вопросы в сфере воспитания экологической культуры через творческую деятельность, методических разработок педагогов и многое другое.

Конференция проводится в рамках областного экологического фестиваля «Страна талантов», посвященного Году экологии в России, и направлена на выявление, обобщение и трансляцию опыта инновационной деятельности учреждений образования и творческих педагогов в области экологического образования.