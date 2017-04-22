На сцене Мурманского областного драматического театра состоится премьера спектакля «Rock-n-roll на закате»

Лирическая комедия для двух одиноких танцоров поставлена по пьесе Михаила Хейфеца. Он и Она – начинающая пара на паркете в любительской танцевальной студии. Встретились они, когда все уже случилось, и жизнь не сулит радостей молодости, но судьба дает им шанс исполнить свой танец.

Режиссер-постановщик – заслуженный артист России Александр Водопьянов.

Художник-постановщик – заслуженный работник культуры России Наталья Авдеева.

Музыкальное оформление – Андрей Савельев.

Балетмейстер - Рэшит Залялутдинов.

В спектакле заняты заслуженные артисты России - Елена Царева и Александр Водопьянов.

Начало сегодня в 19:00.

Комитет по культуре и искусству Мурманской области