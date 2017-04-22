На сцене Мурманского областного драматического театра состоится премьера спектакля «Rock-n-roll на закате»

Лирическая комедия для двух одиноких танцоров поставлена по пьесе Михаила Хейфеца. Он и Она – начинающая пара на паркете в любительской танцевальной студии. Встретились они, когда все уже случилось, и жизнь не сулит радостей молодости, но судьба дает им шанс исполнить свой танец.
Режиссер-постановщик – заслуженный артист России Александр Водопьянов.
Художник-постановщик – заслуженный работник культуры России Наталья Авдеева.
Музыкальное оформление – Андрей Савельев.
Балетмейстер - Рэшит Залялутдинов.
В спектакле заняты заслуженные артисты России - Елена Царева и Александр Водопьянов.
Начало сегодня в 19:00.
Комитет по культуре и искусству Мурманской области