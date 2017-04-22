С начала года Пенсионный фонд России компенсировал стоимость проезда на отдых более 4 тысячам северян

Компенсация оплаты проезда к месту отдыха и обратно положена неработающим пенсионерам, получающим страховые пенсии по старости или по инвалидности и проживающим в районах Крайнего Севера или приравненных к ним местностях. Право на получение компенсации пенсионер может реализовать раз в два года и в том случае, если место отдыха находится на территории РФ.

Компенсацию можно получить заранее в виде талонов на приобретение билетов, подав в территориальный орган ПФР по месту жительства либо в МФЦ заявление по установленной форме с указанием места отдыха и документальное подтверждение предстоящего пребывания (путевка, курсовка или иной документ, содержащий сведения о предстоящем нахождении пенсионера в месте отдыха).

Также можно возместить затраты на проезд после возвращения с отдыха: для этого в территориальный орган ПФР или МФЦ необходимо представить заявление и проездные документы. Компенсация производится в размере, не превышающем стоимость проезда в плацкартном вагоне пассажирского поезда, в салоне самолета экономического класса, в автобусе общего типа (при отсутствии – в автобусах с мягкими откидными сиденьями) и в каюте III категории речного судна всех линий сообщений, а также в каюте IV-V групп морского судна регулярных транспортных линий.

Если пенсионер воспользовался транспортом более высокой категории стоимости (например, в купейном вагоне пассажирского поезда), то компенсация производится на основании справки о стоимости проезда по данному маршруту в установленных пределах (например, стоимость проезда в плацкартном вагоне пассажирского поезда). Такую справку выдает транспортная компания, осуществляющая перевозку.

Если перевозки по маршруту следования пенсионера осуществляются только транспортными средствами более высокой категории (например, только скорыми поездами), компенсация производится в размере наименьшей стоимости проезда указанным транспортом (например, стоимости проезда в плацкартном вагоне скорого поезда).

За 2016 год компенсацию проезда получили более 28 тысяч жителей Мурманской области, из них более 730 человек воспользовались талонами на приобретение билетов. За 1 квартал 2017 компенсацию проезда получили 4,3 тысячи северян, из них более 80 –получили талоны.



/ Отделение Пенсионного фонда РФ по Мурманской области /