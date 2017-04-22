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22.04.2017 12:00

В Мурманской области стартовала Всероссийская акция «Неделя без турникетов»

Министерство образования и науки Мурманской области совместно с ведущими предприятиями региона поддержало Всероссийскую акцию «Неделя без турникетов», которая проходит с 17 по 23 апреля 2017 года в рамках Федеральной программы «Работай в России!».

Мероприятия в рамках акции направлены на повышение популярности профессий и специальностей, востребованных в промышленном производстве региона, и предполагают интерактивное знакомство школьников, студентов и их родителей с работой ведущих промышленных предприятий нашей области.

19 апреля группа школьников из ЗАТО Видяево посетила филиал АО «ЦС «Звездочка» 35 судоремонтный завод.

На предприятии школьники полноценно поучаствовали в производственном процессе и познакомились с профессиями, востребованными в инженерно-технической сфере. Ребятам было предложено попробовать себя в таких специальностях, как инженер-конструктор, инженер-технолог, слесарь-судоремонтник, судовой такелажник.

Работниками завода для учащихся был организован брифинг, на котором была обсуждена злободневная тема выбора профессии и профессиональной самореализации.

В рамках акции «Неделя без турникетов» школьников и студентов приглашают посетить свои предприятия Оленегорский горно-обогатительный комбинат, Ловозерский горно-обогатительный комбинат и филиал АО «ЦС «Звездочка» судоремонтный завод «Нерпа».

Знакомство школьников и студентов с современным производством нашего региона продолжится и по окончании акции. В 2017 году Министерством образования и науки Мурманской области совместно с Мурманским областным центром дополнительного образования «Лапландия» был инициирован региональный долгосрочный образовательный проект «Полигон-PRO»: день на производстве», «направленный на популяризацию широкого спектра востребованных на Севере профессий и специальностей.

Уже 26 апреля школьникам представится возможность посетить Мурманскую областную клиническую больницу имени П.А. Баяндина, на базе которой организаторами запланирована увлекательная образовательная программа, включающая проведение мастер-классов, интерактивных бесед и деловых игр, посещение ключевых высокотехнологичных объектов медицинской организации.

Министерство образования и науки Мурманской области
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