В Кольском районе совместное распитие спиртных напитков переросло в драку между приятелями

Елена Ястребова.

Отдых приятелей закончился скандалом и госпитализацией одного из участников конфликта. В отдел полиции позвонили горожане одного из домов в п. Молочный. Они сообщили, что в подвале дерутся двое мужчин. На место происшествия прибыл наряд ППС. Выяснилось, что двое приятелей решили выпить. И место для этого выбрали довольно необычное – подвал дома. Позже, одному из мужчин что-то не понравилось в разговоре собутыльника, и он нанес ему несколько ударов в челюсть. Пострадавшего доставили в больницу. Против северянина возбудили уголовное дело. Драчуну может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.