23 апреля в двух избирательных округах Мурманска пройдет предварительное голосование партии "Единая Россия"

Артем Дашевский.

В воскресенье - 23 апреля - в Мурманске в двух избирательных округах номер 3 и 5 состоится предварительное голосование партии "Единая Россия". Процедура должна определить лидеров, которые уже как кандидаты смогут продолжить борьбу за депутатский мандат. Довыборы в Мурманский горсовет в сентябре. Отдать свой голос смогут все совершеннолетние граждане России, зарегистрированный по месту жительства в этих округах. Поддержать можно сразу нескольких кандидатов. От руководства города, всем пришедшем на праймериз, за активную гражданскую позицию небольшой подарок - значок с символикой города-героя Мурманска.

Секретарь Мурманского местного отделения Всероссийской политической партии "Единая Россия", председатель организационного комитета по проведению предварительного голосования Василий Андрианов: "Всего принимают участие 17 кандидатов, которые представляют бюджетные организации, есть представители общественных организаций, бизнеса, достаточное количество молодых людей. Поэтому, я думаю, что каждый избиратель, который придет 23 апреля к избирательным урнам - сможет сделать свой выбор".





