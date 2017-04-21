Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
21.04.2017 18:25

23 апреля в двух избирательных округах Мурманска пройдет предварительное голосование партии "Единая Россия"

Артем Дашевский.

В воскресенье - 23 апреля - в Мурманске в двух избирательных округах номер 3 и 5 состоится предварительное голосование партии "Единая Россия". Процедура должна определить лидеров, которые уже как кандидаты смогут продолжить борьбу за депутатский мандат. Довыборы в Мурманский горсовет в сентябре. Отдать свой голос смогут все совершеннолетние граждане России, зарегистрированный по месту жительства в этих округах. Поддержать можно сразу нескольких кандидатов. От руководства города, всем пришедшем на праймериз, за активную гражданскую позицию небольшой подарок - значок с символикой города-героя Мурманска.
Секретарь Мурманского местного отделения Всероссийской политической партии "Единая Россия", председатель организационного комитета по проведению предварительного голосования Василий Андрианов: "Всего принимают участие 17 кандидатов, которые представляют бюджетные организации, есть представители общественных организаций, бизнеса, достаточное количество молодых людей. Поэтому, я думаю, что каждый избиратель, который придет 23 апреля к избирательным урнам - сможет сделать свой выбор".
← назад к списку
нам 60 лет
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 56.42
Евро = 60.61
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.