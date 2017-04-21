Глобальное потепление - правда или вымысел? Неожиданные данные учёных Мурманского морского биологического института

Андрей Зайцев.

Мурманский морской биологический институт второй год подряд получает средства из федерального центра на фундаментальные исследования в Северных морях. Перед новой экспедицией учёные, представили полный анализ данных последнего похода. Данные оказались неожиданными.

В задачи фундаментальной науки не входит скорая и непременная практическая реализация, это задачи науки прикладной. Именно прикладными (заказными коммерческими) исследованиями и занимались учёные ММБИ с начала 90-х годов. Государство не выделяло средств на фундаментальные проекты. Ситуация изменилась год назад, и средств, полученных от федерального центра, хватило на рейс в 55 суток. Бригада учёных на судне "Дальние Зеленцы" в сложнейших погодных условиях работала в районах Кольского разреза, Шпицбергена, Новой Земли.

Заместитель директора ФГБУН "Мурманский морской биологический институт" Денис Моисеев: "Впервые не только в Баренцевом море, но и в российских арктических морях нам удалось провести комплексные экосистемные исследования рядом с кромкой льда. И ещё немаловажно то, что в прошлом году кромка льда находилась аномально высоко. То есть - аномально в северных широтах".

Кромка льда оказалась намного северо-восточнее, чем она сохранялась десятилетиями. В центре внимания учёных - изменения самых простых организмов. Их численность. Вода - температура, солёность, химические и физические свойства. Зарубежные коллеги имеют подобные данные, но все они основаны на расчётах и реконструкциях.

Заместитель директора ФГБУН "Мурманский морской биологический институт" Павел Макаревич: "Они говорили, что если уменьшается площадь льда, то увеличивается продуктивность. Мы с этим соглашались, пока не получили данные природного характера. То есть - натуральные данные".

В отдельных районах - исследований не проводилось - вообще никогда. И полученная информация кардинально отличается от предположений западных учёных.

Заместитель директора ФГБУН "Мурманский морской биологический институт" Павел Макаревич: "Сейчас у нас единодушное мнение, что продуктивность первичная при изменении границы кромки льда, она не в коей мере не увеличивается, а, возможно, даже уменьшится".

Казалось бы, лёд отступает, значит вода теплеет. В тёплой среде должно быть больше жизни. Но всё наоборот. Почему так, ещё предстоит понять. Исследования необходимо продолжить.

В последней экспедиции принимали участие сотрудники ММБИ, МГТУ, Южного научного центра и Московских вузов. Федеральная поддержка оказалась не разовой. В этом году выделенных средств хватит на более длительный поход. А первые научные открытия могут быть сделаны уже в следующем месяце.