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21.04.2017 16:51

Сотрудники пограничного управление ФСБ России по западному арктическому району спасли рыбака, выпавшего за борт лодки

21 апреля 2017 года в 9 часов 30 минут в дежурную службу Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району поступила информация от экипажа РМН 6574, о том, что в районе губы Большая Волоковая Кольского залива из воды ими поднят человек.
Как выяснилось позже, в 7 часов 00 минут любитель рыбалки в одиночку вышел в море от причалов пгт. Сафоново ЗАТО г. Североморск на маломерном резиновом плавсредстве. При сильном волнении моря он выпал за борт и не мог самостоятельно вернуться на лодку.
По решению руководства Пограничного управления для оказания помощи в указанный район был незамедлительно направлен пограничный сторожевой корабль «Виктор Кингисепп», который уже спустя 20 минут прибыл к месту происшествия.
Пограничники подняли рыбака на борт сторожевого корабля. Медицинская помощь ему не потребовалась. В кратчайшие сроки пострадавший и маломерное плавсредство были доставлены в район пгт. Сафоново, где его уже встречали родные и близкие.
На этот раз, благодаря бдительности рыбаков, оказавшихся поблизости от места происшествия, а также оперативным действиям сотрудников Пограничного управления трагических последствий удалось избежать.
Пограничное управление ФСБ России по западному арктическому району призывает всех любителей морской ловли быть бдительными, строго соблюдать меры безопасности при нахождении на воде.



/Пограничное управление ФСБ России по западному арктическому району/
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