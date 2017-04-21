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21.04.2017 16:35

"Учитель года". В Мурманске подвели итоги профессионального конкурса

Кирилл Коган.

Сегодня в Мурманске подвели итоги сразу трех профессиональных конкурсов: "Учитель года", "Воспитатель года" и "Педагогический триумф" - для работников дополнительного образования, классных руководителей и школьных психологов. В этом году - рекордное количество участников — 55. 11 из них дебютанты. В рамках конкурса, педагоги и воспитатели, провели открытые уроки, мастер-классы и круглые столы.
Заместитель губернатора Мурманской области Инна Погребняк: "Конкурсы профессионального мастерства позволяют раскрыть все свои способности, они позволяют конкурсантам увидеть, где они находятся в параллели, кто ушел вперед, чему возможно поучиться. Потом это сильно мотивирует, это престижно само по себе, да и серьезные денежные премии, это тоже удвоенная и утроенная мотивация".
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