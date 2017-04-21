В Мурманской области продолжается командно-штабное учение

Сегодня подразделения государственной противопожарной службы, силы и средства Правительства Мурманской области, авиационной базы охраны лесов, администрации Кольского района, полиции, медиков и других взаимодействующих структур совместно с МЧС России выполняют практические мероприятия по защите населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от природных пожаров.



Так, по легенде учения, в результате комплекса неблагоприятных метеорологических явлений происходит распространение условного лесного пожара в сторону поселка Лопарское, входящего в состав населенного пункта Пушной. В рамках вводной отрабатываются различные учебные вопросы, в том числе по организации межведомственного взаимодействия.



На месте условной ЧС работают оперативные группы Главного управления МЧС России по Мурманской области и Кольского пожарно-спасательного гарнизона. Развернуты оперативный штаб и аэромобильная группировка территориального органа МЧС России. Проведены заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям.



Также осуществляется оценка готовности сил и средств к защите населенных пунктов и социальной инфраструктуры Мурманской области от природных пожаров. Отрабатываются вопросы создания и сбалансированного распределения материальных и финансовых резервов, организации связи между органами управления и силами.



Особое внимание уделяется мероприятиям по организации жизнеобеспечения населения, условно эвакуируемого из опасной зоны, развернуты городки жизнеобеспечения.



Следует отметить, что одним из важных вопросов является именно межведомственное взаимодействие. Поэтому помимо группировки МЧС России к командно-штабному учению привлекаются силы и средства различных структур, которые, в случае необходимости, могут быть привлечены к тушению природных пожаров, проведению эвакуационных мероприятий, организации жизнеобеспечения эвакуируемого населения.





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