Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
21.04.2017 16:45

В Мурманской области продолжается командно-штабное учение

Сегодня подразделения государственной противопожарной службы, силы и средства Правительства Мурманской области, авиационной базы охраны лесов, администрации Кольского района, полиции, медиков и других взаимодействующих структур совместно с МЧС России выполняют практические мероприятия по защите населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от природных пожаров.

Так, по легенде учения, в результате комплекса неблагоприятных метеорологических явлений происходит распространение условного лесного пожара в сторону поселка Лопарское, входящего в состав населенного пункта Пушной. В рамках вводной отрабатываются различные учебные вопросы, в том числе по организации межведомственного взаимодействия.

На месте условной ЧС работают оперативные группы Главного управления МЧС России по Мурманской области и Кольского пожарно-спасательного гарнизона. Развернуты оперативный штаб и аэромобильная группировка территориального органа МЧС России. Проведены заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Также осуществляется оценка готовности сил и средств к защите населенных пунктов и социальной инфраструктуры Мурманской области от природных пожаров. Отрабатываются вопросы создания и сбалансированного распределения материальных и финансовых резервов, организации связи между органами управления и силами.

Особое внимание уделяется мероприятиям по организации жизнеобеспечения населения, условно эвакуируемого из опасной зоны, развернуты городки жизнеобеспечения.

Следует отметить, что одним из важных вопросов является именно межведомственное взаимодействие. Поэтому помимо группировки МЧС России к командно-штабному учению привлекаются силы и средства различных структур, которые, в случае необходимости, могут быть привлечены к тушению природных пожаров, проведению эвакуационных мероприятий, организации жизнеобеспечения эвакуируемого населения.


/ Управление по взаимодействию со СМИ /
← назад к списку
нам 60 лет
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 56.42
Евро = 60.61
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.