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21.04.2017 17:20

Студенты Мурманского колледжа искусств Роман Крестов и Никита Симагин стали лауреатами международного конкурса «Кубок Севера»

В Петрозаводской консерватории состоялся один из самых престижных конкурсов России среди музыкантов – XVIII международный конкурс исполнителей на народных инструментах «Кубок Севера» имени А.Л. Репникова.
 
Учредители конкурса – Министерство культуры Российской Федерации, Министерство культуры Республики Карелия, Петрозаводская государственная консерватория имени А.К. Глазунова.

Конкурс входит во всероссийскую систему отбора на международные конкурсы «Кубок мира» и «Трофей мира», разработанную творческой школой «Мастер-класс». Исполнительская программа конкурса включала в себя два тура по несколько разноплановых произведений в каждом.

В конкурсе приняли участие юные музыканты из Мурманска, Петрозаводска, Санкт-Петербурга, Москвы, Нижнего Новгорода и других городов России. Мурманскую область на конкурсе представили студенты Мурманского колледжа искусств.

В номинации «Академическая музыка» секция «Баян (аккордеон)» лауреатом II степени стал студент 3 курса колледжа искусств Роман Крестов, а в секции «Струнно-щипковые инструменты» лауреатом III степени признали Никиту Симагина – студента 3 курса Мурманского колледжа искусств.


/ Комитет по культуре и искусству Мурманской области /
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