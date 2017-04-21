Студенты Мурманского колледжа искусств Роман Крестов и Никита Симагин стали лауреатами международного конкурса «Кубок Севера»

В Петрозаводской консерватории состоялся один из самых престижных конкурсов России среди музыкантов – XVIII международный конкурс исполнителей на народных инструментах «Кубок Севера» имени А.Л. Репникова.



Учредители конкурса – Министерство культуры Российской Федерации, Министерство культуры Республики Карелия, Петрозаводская государственная консерватория имени А.К. Глазунова.



Конкурс входит во всероссийскую систему отбора на международные конкурсы «Кубок мира» и «Трофей мира», разработанную творческой школой «Мастер-класс». Исполнительская программа конкурса включала в себя два тура по несколько разноплановых произведений в каждом.



В конкурсе приняли участие юные музыканты из Мурманска, Петрозаводска, Санкт-Петербурга, Москвы, Нижнего Новгорода и других городов России. Мурманскую область на конкурсе представили студенты Мурманского колледжа искусств.



В номинации «Академическая музыка» секция «Баян (аккордеон)» лауреатом II степени стал студент 3 курса колледжа искусств Роман Крестов, а в секции «Струнно-щипковые инструменты» лауреатом III степени признали Никиту Симагина – студента 3 курса Мурманского колледжа искусств.





/ Комитет по культуре и искусству Мурманской области /



