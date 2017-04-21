Мурманская область – в числе лучших регионов по внедрению системы электронной ветеринарной сертификации грузов

Делегация ветеринарных специалистов Мурманской области во главе с председателем комитета по ветеринарии региона Алексеем Касаткиным приняла участие в работе VII Международного ветеринарного конгресса, который проходил в Уфе. Этот форум, ставший уже традиционным, привлекает огромное количество ветеринарных специалистов из России, Испании, Польши, Дании и других стран. Основной лозунг форума «Единый мир – единое здоровье».



Основное внимание на площадках уделялось эпизоотической ситуации в мире, новым методам диагностики и лечения болезней животных. Также был широко освещен опыт регионов России по профилактике африканской чумы свиней и бешенства. Отмечено снижение заболевания бешенством и бруцеллезом, но резкий рост гриппа птиц и африканской чумы свиней.



В рамках конгресса также состоялось совещание руководителей ветеринарных служб субъектов Российской Федерации по вопросам внедрения системы электронной ветеринарной сертификации грузов, на котором Мурманская область отмечена в числе лучших регионов.



Активное участие в работе форума принимали представители ведущих ветеринарных институтов Франции, США, Нидерландов и России (ВИЭВ, ВНИИЗЖ), а также представители крупного животноводческого бизнеса.





/ Комитет по ветеринарии Мурманской области /