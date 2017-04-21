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21.04.2017 16:02

Успехи юных северян в Сочи на первенстве России по шахматам

Алексей Елкин.

В Сочи продолжается первенство России по шахматам. Соревнования начались 18 апреля и завершатся 29 числа. Мурманскую область в "высшей лиге" представляют юные спортсмены, получившие это право в борьбе на уровне Северо-Западного федерального округа. Первенство состоит из 3-х турниров. В дисциплине "быстрые шахматы" мурманчанка Ирина Полято заняла 3-е место среди девочек до 11 лет. Мастер ФИДЕ Матвей Гальченко на 4-ой позиции в возрастной категории до 19 лет. Сейчас спортсмены соревнуются в дисциплине "классические шахматы". Финальной частью станет "блиц". Уровень подготовки северян и их предыдущие достижения позволяют  рассчитывать на пополнение копилки медалей.
 

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