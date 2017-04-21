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21.04.2017 15:38

За заключение антиконкурентного соглашения оштрафованы две организации более чем на 5 миллионов рублей


В минувшую среду, 19 апреля 2017 года Мурманское УФАС России по результатам рассмотрения административных дел оштрафовало две организации за заключение устного антиконкурентного соглашения при проведении 25 электронных торгов по сбору и вывозу твердых бытовых отходов в 2013-2015 годах.
Компании максимально (более чем на 50%) снижали начальные цены контрактов, если в торгах участвовали другие хозсубъекты. И, наоборот, в аукционах с участием только этих обществ, псевдоконкуренты вели себя нехарактерно пассивно: сделав по одной ставке 0.5% и 1%, отказывались от дальнейшей борьбы, и заключали контракты по наиболее выгодной цене.
И и одна, и вторая организация использовали единую инфраструктуру. А именно, ставки делались с одного IP-адреса, номера телефонов и факсов обществ были идентичны. Компании представляли схожие по оформлению документы и сведения. Общества осуществляли деятельность по одному юридическому адресу. Директор одной из организаций одновременно выступал в роли первого заместителя директора другой.
К нарушителям законодательства применены штрафные меры, которые предусматривает часть 1 статьи 14.32 Кодекса об административных правонарушениях.
В результате одна организация оштрафована на сумму 3 196 248,01 рублей,другая - на сумму 2 283 222,85 рублей.
Справочно: согласно пункту 2 части 1 статьи 11 ФЗ "О защите конкуренции" запрещаются соглашения между хозяйствующими субъектами на товарном рынке, если такие соглашения приводят или могут привести к повышению, снижению или поддержанию цен на торгах.

ПРЕСС-СЛУЖБА УФАС ПО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
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