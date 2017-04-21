Строительство мусорного полигона в Междуречье выходит на финальную стадию

Анастасия Ярославская.

Один из самых ожидаемых проектов в сфере обращения с отходами - мусороперерабатывающий завод, который сейчас строят неподалеку от Междуречья. В мурманской мэрии сегодня "сверили часы". Пока все по плану. Сдача объекта, принципиально нового для региона - в декабре. С 1 января он должен заработать в режиме промышленной эксплуатации. Полигон рассчитан на 40 лет. Ежегодные заявленные объемы - четверть миллиона тонн твердых бытовых отходов. Единственное, что требуется от областного центра - обеспечить поставки самого мусора. В свою очередь, местные власти рассчитывают на то, что система будет удобна, доступна и не затратна.

Глава муниципального образования г. Мурманск Дмитрий Филиппов: "Вопрос создания такой современной, соответствующей всем требованиям экологической безопасности системы - вопрос актуален для всех мурманчан и очень важен для Мурманска, потому что на сегодняшний день у нас мусор утилизируется либо вывозом - путем вывоза на свалку, либо сжиганием. Во-первых, это затратно достаточно, во-вторых, загрязняет окружающую среду".



