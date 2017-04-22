Мурманская областная специальной библиотека для слепых и слабовидящих приглашает горожан на "Библионочь-2017"

Елена Ястребова.



Сегодня по всей стране пройдет самая масштабное мероприятие "Библионочь-2017". Акция направлена в поддержку чтения. В связи с этим, Мурманская областная специальной библиотека для слепых и слабовидящих приглашает горожан принять участие в этом увлекательном мероприятии. Гостей ждут игры, конкурсы, творческие встречи. Северянам покажут презентацию интерактивной карты "69 чудес Кольского края", из которой они узнают много интересного о нашем родном крае. Ну, а после просмотра гостей пригласят принять участие в мастер-классе, где они освоят технику оригами, а также смогут себя почувствовать в роли чтецов по созданию специальной аудиокниги для инвалидов по зрению с использованием профессиональной звукозаписывающей аппаратуры. В завершении - художественный фильм с тифлокомментариями.



Начало сегодня в 17:00.