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21.04.2017 15:10

Мурманская область присоединяется к Всероссийской акции «Георгиевская ленточка»

Местом старта Всероссийской акции «Георгиевская ленточка» в Мурманской области в этом году выбран город воинской славы Полярный – акция начнется 22 апреля в 11.00 на городской площади. 22 и 24 апреля в рамках «Дней единых действий» Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» акция пройдет во всех населенных пунктах региона.

Ежегодно, начиная с 2005 года, миллионы людей в России и других странах мира в преддверии Дня Победы в Великой Отечественной войне прикрепляют к одежде георгиевскую ленту – символ военной славы нашего народа – демонстрируя тем самым свое уважение к воинам, сражавшимся за Отечество. В рамках акции георгиевские ленты распространяются бесплатно, а волонтеры информируют население о правилах ношения символов Победы.

Расписание проведения акции «Георгиевская ленточка» в Мурманске:

22 апреля в 14.30: 
ул. Пушкинская, центральный сквер
площадь Пять углов
ул. Профсоюзов, памятник А. Бредову
ул. Коминтерна, 14, Привокзальная площадь

22 апреля в 18.00:
пр. Кольский, 2, территория возле супермаркета «Народная семья»
ул. Гвардейская, 19
ул. Генерала Журбы, 4б, памятник воинам 6-й комсомольской батареи
пр. Ленина, 34, территория возле гипермаркета «О'КЕЙ»

24 апреля в 16.00:
ул. Полярные Зори, 51/33, площадка возле кинотеатра «Мурманск»
пр. Кольский, 131а, площадка возле кинотеатра «Атлантика»
п. Абрам-мыс, пер. Охотничий, территория возле домов 13, 15, 11
пр. Героев-североморцев , городской парк культуры у памятника О.Найденову
п. Росляково, Дворец культуры «Судоремонтник».

Подробную информацию о местах проведения акции можно узнать у координаторов муниципальных штабов регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Мурманской области. 

/ Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области /
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