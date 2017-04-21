Мурманская область присоединяется к Всероссийской акции «Георгиевская ленточка»

Местом старта Всероссийской акции «Георгиевская ленточка» в Мурманской области в этом году выбран город воинской славы Полярный – акция начнется 22 апреля в 11.00 на городской площади. 22 и 24 апреля в рамках «Дней единых действий» Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» акция пройдет во всех населенных пунктах региона.

Ежегодно, начиная с 2005 года, миллионы людей в России и других странах мира в преддверии Дня Победы в Великой Отечественной войне прикрепляют к одежде георгиевскую ленту – символ военной славы нашего народа – демонстрируя тем самым свое уважение к воинам, сражавшимся за Отечество. В рамках акции георгиевские ленты распространяются бесплатно, а волонтеры информируют население о правилах ношения символов Победы.

Расписание проведения акции «Георгиевская ленточка» в Мурманске:

22 апреля в 14.30:

ул. Пушкинская, центральный сквер

площадь Пять углов

ул. Профсоюзов, памятник А. Бредову

ул. Коминтерна, 14, Привокзальная площадь

22 апреля в 18.00:

пр. Кольский, 2, территория возле супермаркета «Народная семья»

ул. Гвардейская, 19

ул. Генерала Журбы, 4б, памятник воинам 6-й комсомольской батареи

пр. Ленина, 34, территория возле гипермаркета «О'КЕЙ»

24 апреля в 16.00:

ул. Полярные Зори, 51/33, площадка возле кинотеатра «Мурманск»

пр. Кольский, 131а, площадка возле кинотеатра «Атлантика»

п. Абрам-мыс, пер. Охотничий, территория возле домов 13, 15, 11

пр. Героев-североморцев , городской парк культуры у памятника О.Найденову

п. Росляково, Дворец культуры «Судоремонтник».

Подробную информацию о местах проведения акции можно узнать у координаторов муниципальных штабов регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Мурманской области.

/ Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области /