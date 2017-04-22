В Оленегорске состоится XXI фестиваль саамской музыки и культуры и XII фестиваль детских и молодежных театрализованных постановок на саамском языке "Моайнас ланнь"

Елена Ястребова.

Сегодня в Оленегорске состоится торжественное открытие XXI фестиваля саамской музыки и культуры и XII фестиваля детских и молодежных театрализованных постановок на саамском языке "Моайнас ланнь".

Гостей ждет интересная и обширная программа - интерактивные игровые площадки и аттракционы, концертная программа, показ детских и молодежных театрализованных постановок на саамском языке. На выставке-ярмарке горожане смогут выбрать сувенир на любой вкус. Ну, а проголодавшихся гостей накормят вкуснейшими угощениями - шашлыками и бульоном из оленины,саамской ухой.

Начало завтра в 12:00.