В Апатитах перед судом предстанут двое несовершеннолетних жителей города за совершение ряда краж и угона транспортных средств

Исполняющий обязанности прокурора г. Апатиты Игорь Швецов утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух несовершеннолетних (2000 и 2001 г.р.), обвиняемых в совершении 4 эпизодов преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 166 и п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем, совершенное группой лиц по предварительному сговору, и кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение).

Проведенным расследованием установлено, что учащиеся 7-го и 9-го класса школы № 14 и № 5 соответственно (один из которых ранее привлекался к уголовной и многократно к административной ответственности за совершение мелких хищений, неоднократно находился в оперативном розыске как лицо, совершившее самовольный уход из места жительства) в течение нескольких месяцев 2016 года выбирали на территории г. Апатита припаркованные транспортные средства отечественного производства, вскрывали их, соединяя провода замка зажигания, заводили двигатели автомашин и передвигались по территории города.

Помимо этого, как установлено в ходе расследования, один из них проник в торговую секцию торгового дома «Россия», где похитил имущество предпринимателя на сумму 5 тыс. рублей.

Расследование по делу проведено следственным отделом по г. Апатиты следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области, обвиняемым с учетом их возраста избрана мера пресечения, не связанная с изоляцией от общества.

За каждое совершенное преступление несовершеннолетним грозит наказание на срок от 5 до 7 лет лишения свободы.

Уголовное дело направлено в Апатитский городской суд для рассмотрения по существу.

Ход рассмотрения дела находится на контроле прокурора города.

Прокуратура Мурманской области