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21.04.2017 17:30

В Мурманской области пройдет региональный этап Всероссийской олимпиады по школьному краеведению

В соответствии с Планом областных мероприятий Министерства образования и науки Мурманской области на 2017 год, утверждённым приказом Министерства образования и науки от 01.02.2017 № 151, и в целях развития туристско-краеведческой, исследовательской работы обучающихся, воспитания чувства патриотизма и интереса к изучению историко-культурного наследия родного края при участии Мурманского областного центра дополнительного образования «Лапландия» в период с 25 апреля по 19 сентября 2017 года проводится региональный этап Всероссийской олимпиады по школьному краеведению (далее – Олимпиада).

Олимпиада состоит из двух этапов:
1 этап – заочный: с 25 апреля по 11 сентября 2017 года;
2 этап – очный: 18 – 19 сентября 2017 года (на базе Мурманского областного центра дополнительного образования «Лапландия»).
В Олимпиаде принимают участие обучающиеся в возрасте 14 – 18 лет. На заочный этап участники представляют исследовательскую работу по одной из шести номинаций:
- «Земляки» (в том числе подпрограммы «Родословие», «Исторический некрополь России»);
- «Летопись родного края» (в том числе подпрограммы «Школьные музеи», «История детского движения»);
- «Культурное наследие» (в том числе подпрограммы «Литературное краеведение», «Исчезнувшие памятники России»);
- Военная история (в том числе подпрограммы «Великая Отечественная война», «Дети и война», «Поиск», «Военная история России»);
- «Этнография» (в том числе подпрограмма «Археология»);
- «Природное наследие» (в том числе подпрограммы «Экология», «Юные геологи»);
- «Моя Арктика».
Победители и призеры награждаются дипломами Министерства образования науки Мурманской области. Все участники Олимпиады получают сертификаты участников мероприятия.

Министерство образования и науки Мурманской области
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