За минувшие сутки на территории Мурманской области зарегистрировано 1 дорожно-транспортное происшествие, котором пострадали люди

За минувшие сутки на территории Мурманской области зарегистрировано 1 дорожно-транспортное происшествие, в которых 3 человека получили травмы.

20 апреля около 9 часов 35 минут на 1375 км автодороги Кола Р-21 водитель, управления транспортным средством «Хонда», выезжая со второстепенной дороги ведущей к Кильдинстрою, не предоставил преимущество в движении автомобилю «Форд-Транзит» двигающемуся по главной дороге и допустил с ним столкновение. В результате ДТП трое пассажиров автомобиля «Форд-Транзит» (женщины 1954, 1970 и 1972 г.р.) доставлены в медицинское учреждение.

При осуществлении наздора и контроля за безопасностью дорожного движения, в том числе с применением автомобилей скрытого патрулирования, за прошедшие сутки сотрудниками ГИБДД выявлено 506 нарушений Правил дорожного движения.

38 нарушений допущено пешеходами, 3 – несовершеннолетними участниками дорожного движения, за управление транспортным средством в состоянии опьянения задержаны 4 водителя.

Выявлено 21 нарушение, связанные с выездом на полосу встречного движения. С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 221 нарушение ПДД. 7 водителей был задержаны за неуплату административных штрафов.

Всего было оформлено 74 столкновения с материальным ущербом (без пострадавших).

Напоминаем, что вся административно-применительная деятельность по линии обеспечения безопасности дорожного движения осуществляется сотрудниками ГИБДД в зоне действия видеорегистраторов. Предупреждаем, что за попытку дачи взятки сотруднику полиции предусмотрена уголовная ответственность, предусмотренная статьей 291 Уголовного кодекса РФ.

Госавтоинспекция обращается к гражданам с просьбой сообщать в полицию обо всех фактах управления водителями транспортными средствами в состоянии опьянения.

Для удобства и экономии личного времени Госавтоинспекция рекомендует воспользоваться услугами Единого портала государственных услуг - http://www.gosuslugi.ru/ или воспользоваться онлайн-сервисами официального сайта Госавтоинспекции России http://www.gibdd.ru/.

УГИБДД УМВД России по Мурманской области