В Апатитах открылась торгово-промышленная выставка-ярмарка «Имандра-2017»

В Апатитах во Дворце культуры имени В.К. Егорова открылась XVIII торгово-промышленная выставка-ярмарка «Имандра-2017». Ее организаторами традиционно стали Администрация города Апатиты, некоммерческое партнерство содействия развитию малого и среднего предпринимательства «Выставочный центр» при поддержке Министерства экономического развития Мурманской области, Министерства развития промышленности и предпринимательства Мурманской области, Торгово-промышленной палаты Мурманской области, Фонда развития малого и среднего предпринимательства Мурманской области.

Выставка «Имандра» проводится в Апатитах с 2001 года, она стала широкой площадкой для демонстрации и продвижения товаров, работ и услуг местных товаропроизводителей на рынок.

Традиционно в выставке-ярмарке принимают участие региональные производители продуктов, такие как ОАО «Агрофирма «Индустрия», ООО «Апатитский молочный комбинат», СХПК «Тундра» (Ловозеро), ПАО «Апатитыхлеб» и другие. На выставке также представлены стенды начинающих предпринимателей, представляющие инновационные проекты, внутренний туризм и собственное производство. Широко представлены работы мастеров прикладного творчества из разных городов Мурманской области. Большой популярностью среди посетителей пользуются мастер-классы, которые проведут известные мастера из Апатитов – Надежда Коровашкова, Елена Сейтенова, Мария Голубцова, и из Кировска – Галина Коничева, Антонина Голубева, Елена Клименко.

С каждым годом увеличивается число и расширяется география участников. В этом году в выставке участвуют около 80 представителей из Мурманской области, а также из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Саратова, Воронежа, Вологды, Республик Карелия и Чувашия и Республики Беларусь.

Самобытность нашего края подчеркнёт День Терского берега, который пройдет 21 апреля. Это будет настоящий праздник с концертной программой «Старь новизну держит» от народного самодеятельного коллектива Варзугского поморского хора с презентациями «Вкус Терского берега» и «Минералы Терского берега», мастер-классом по лепке поморской козули и выставкой-продажей «Сокровища Терского берега».

Деловая программа «Имандры» насыщенная и интересная: семинары от Сбербанка, «круглый стол» для специалистов сферы туризма, впервые – открытый турнир по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» по теме «Экономика и предпринимательство» среди школьников, а также студенческий профессиональный марафон «Апатиты – кузница кадров», где учащиеся Апатитского политехнического колледжа и Кольского медицинского колледжа покажут свои знания и умения, а филиал МАГУ представит направления подготовки для будущих студентов.

По завершении мероприятия участники выставки с лучшими стендами и мастер-классами, представители комплексных экспозиций, а также организаторы традиционной выставки-ярмарки «Иманда-2017» получат от Министерства экономического развития Мурманской области памятные подарки и специальные приглашения принять участие в выставочных проектах, которые будут проводиться в 2018 году в рамках празднования 80-летия образования Мурманской области.

Выставка будет работать по 23 апреля.

/ Министерство экономического развития Мурманской области /